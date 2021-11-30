Экстренное предупреждение выпущено в связи со штормами в Азовском и Черном море

МЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение из-за штормовой погоды.

До конца суток 30 ноября, а также ночью и утром 1 декабря по восточной половине Азовского моря, в том числе в портах Ейска и Темрюка, ожидаются ливни. Высота волн в открытой части моря будет достигать 1,5-1,8 м.

Дожди приведут к ухудшению видимости до 1-2 км. Вероятна гроза с порывами ветра 15-20 м/с, местами до 24-29 м/с.

В Черном море велика вероятность образования смерчей, в ночь на 1 декабря в Туапсе ожидаются волны высотой до шести метров. Объявлено экстренное предупреждение. Вероятны ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20-28 м/с.