Блинкен: США обеспокоены маневрами войск России на украинской границе

США по-прежнему обеспокоены передвижениями российских вооруженных сил рядом с границей России и Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции после встречи с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

"Мы очень обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы", - сказал американский госсекретарь.

При этом он не смог предоставить определенное заключение с американской оценкой характера перемещений ВС РФ и пообещал дать более подробный ответ на эту тему 1 декабря.