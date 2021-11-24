Закон о QR-кодах могут обсудить в Госдуме 16 декабря

Государственная Дума может на пленарном заседании 16 декабря обсудить в первом чтении внесенные правительством законопроекты об обязательных QR-кодах, свидетельствующих о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании, в общественных местах и на транспорте.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на проект постановления о календаре рассмотрения вопросов нижней палатой с 7 до 22 декабря. Его обновленная версия опубликована в электронной базе.

Проект постановления внесли в Госдуму накануне, и сначала документы о QR-кодах в него не входили. В профильных комитетах чуть позже уточнили, что законопроекты предполагается рассмотреть в первом чтении в декабре по завершении срока рассылки в субъекты для получения отзывов.

Совет нижней палаты ранее направил документ в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты РФ, Совет Федерации до 14 декабря включительно.