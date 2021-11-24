Москва и Баку обсудили возрождение Карабаха и Зангезура

Согласно более детальному сообщению пресс-службы президента Азербайджана, в центре сегодняшних переговоров Ильхама Алиева и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука были вопросы бизнес-сотрудничества двух стран и открытия транспортного сообщения между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в Баку с заместителем председателя России Алексеем Оверчуком.

На встрече стороны выразили удовлетворение развитием российско-азербайджанских отношений, в том числе сотрудничеством в экономической сфере. В частности, было подчеркнуто, что товарооборот между странами в 2021 году увеличился на 7%.

В ходе беседы Оверчук заявил о большом интересе российских компаний к Азербайджану, отметив при этом важность поддержки Ильхамом Алиевым данной работы. Было сказано, что в настоящее время ведутся переговоры между деловыми кругами Азербайджана и России.

Кроме того, Ильхам Алиев и Алексей Оверчук поговорили о деятельности российских компаний на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, об увеличении торгового оборота и взаимных инвестициях. Стороны выразили уверенность в том, что отношения РФ и Азербайджана и дальше будут успешно развиваться в различных сферах.

Cобеседники также обменялись мнениями о деятельности трехсторонней комиссии под председательством заместителей премьер-министров России, Азербайджана и Армении, а также о планах на будущее. Ильхам Алиев поблагодарил Алексея Оверчука за его усилия в этой сфере.

Помимо этого, было акцентировано внимание на том, что скорейшее открытие транспортных коммуникаций между Азербайджаном и Арменией внесет вклад в стабильность и экономическое развитие в регионе.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" доктор экономических наук, профессор, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Азербайджана Вусал Гасымлы, экономические отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма активно. "За последние несколько лет Россия и Азербайджан подписали около 200 документов. Прочная правовая база позволила расширить связи в экономике, включая торговлю, сельское хозяйство, топливо и энергетику, науку и образование, культуру, спорт и другие области. За то же время двумя странами было проведено около 50 совместных бизнес-форумов и деловых встреч. Все это дало толчок развитию экономических отношений", - прежде всего сообщил он.

"Подписан план основных направлений российско-азербайджанского сотрудничества до 2024 года. Этот документ носит программный характер и предполагает дальнейшее развитие отношений. Пять "дорожных карт" предусматривают увеличение торговли и взаимных инвестиций, развитие транспортного потенциала, создание совместных предприятий, обмен опытом в области цифровизации, бюджетного и налогового секторов, а также гуманитарных отношений", - напомнил исполнительный директор Центра анализа экономический реформ и коммуникации Азербайджана.

"В Азербайджане работает более 1000 российских компаний. Россия инвестировала $6,2 млрд в экономику Азербайджана, а Азербайджан вложил $1,2 млрд в экономику России. Создание фармацевтического предприятия в индустриальном парке Пираллахи, сотрудничество Гянджинского автомобильного завода с российским заводом КамАЗ, реализация совместных проектов между Азермаш и ГАЗ, завод изоляционных материалов "Пеноплекс", Центр технического обслуживания и ремонта вертолетов "Ми" - важные проекты в сфере взаимного инвестирования", - перечислил эксперт.

Вусал Гасымлы обратил внимание, что освобожденные территории Азербайджана "создали новые реалии и перспективы сотрудничества, причем есть возможности для активного участия российских компаний". "Существует потенциал для углубления двустороннего экономического сотрудничества в промышленных зонах Азербайджана и в свободной экономической зоне Алят", - добавил он.



Говоря об открытии Зангезурского коридора, экономист подчеркнул, что он не менее важен, чем Суэцкий канал и Панамский канал. "Все страны региона, в том числе Россия, смогут использовать этот коридор для пассажирских и грузовых перевозок. В частности, Зангезурский коридор расширит транспортно-логистические связи между Россией и Турцией, Россией и Ближним Востоком, Россией и Средиземноморским бассейном", - заключил Вусал Гасымлы.