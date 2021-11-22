Автомобиль сбил трех человек в Мангистауской области

Наезд на трех пешеходов совершил водитель автомобиля Lada Kalina в селе Бейнеу, один из них погиб. Об аварии рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Трагедия произошла 18 ноября примерно в 07:30. 46-летний автолюбитель на регулируемом перекрестке Жубанова - Кашагана сбил троих пешеходов.

В результате ДТП от полученных травм скончался один из них - 43-летний мужчина.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Бейнеуского района по ч.3 ст.45 Уголовного кодекса. Начато расследование", - цитирует сообщение Lada.kz.