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Автомобиль сбил трех человек в Мангистауской области

Автомобиль сбил трех человек в Мангистауской области

Наезд на трех пешеходов совершил водитель автомобиля  Lada Kalina в селе Бейнеу, один из них погиб. Об аварии рассказали в пресс-службе департамента полиции Мангистауской области.

Трагедия произошла 18 ноября примерно в 07:30. 46-летний автолюбитель на регулируемом перекрестке Жубанова - Кашагана сбил троих пешеходов.

В результате ДТП от полученных травм скончался один из них - 43-летний мужчина.

"Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отдела полиции Бейнеуского района по ч.3 ст.45 Уголовного кодекса. Начато расследование", - цитирует сообщение Lada.kz.

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