Замглавы секретаря Совбеза рассказал об угрозах для России

Рост числа очагов военно-политической нестабильности вблизи границ России создает риски проникновения в страну диверсантов и террористов, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

"Сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора. Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей", - рассказал Гребенкин, пишет "Российская газета".

За последние три года на каналах международного сообщения задержаны более 16 тыс лиц, находящихся в международном и федеральном розыске, в том числе 112 - за участие в террористической деятельности, а въезд в Россию на длительные сроки закрыт въезд в Россию более 28 тыс иностранных граждан, не без оснований подозреваемых в причастности к деятельности международных террористических организаций, - отметил замсекретаря Совбеза РФ, поведав, что на приграничных территориях из незаконного оборота изъято более 600 единиц огнестрельного оружия, около полутонны взрывчатых веществ и свыше 120 тыс различных боеприпасов.

Напряженности добавляют также боевики и террористы из Афганистана, которые могут проникнуть в государства Центрально-Азиатского региона, а оттуда и в Россию через российско-казахстанский участок государственной границы, - отметил Гребенкин, рассказав, что в Совбезе РФ внимательно следят за ситуацией, сложившейся в Афганистане в связи с приходом к власти запрещенной в Российской Федерации международной террористической организации "Талибан", отметив, что обстановка не дает повода для оптимизма.

"Дальнейшая деградация общественно-политической обстановки в этой стране на фоне обнищания населения и внесудебных расправ над собственными гражданами создает реальную угрозу значительного увеличения масштабов наркотрафика, контрабанды оружия и неконтролируемой миграции", - рассказал он.

Угрожает росту вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России также значительный рост активности НАТО - обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной, поскольку она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников, - подчеркнул Гребенкин.

"В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе", - добавил замсекретаря Совбеза.

Растет и число незаконных мигрантов, использующих Россию в качестве транзитной страны, чтобы попасть в Евросоюз. Также по-прежнему остается актуальной проблема незаконной миграции иностранных граждан, основную часть которых составляют граждане центральноазиатских республик, Украины и Молдавии, которые едут в Россию на заработки. Наметилась тенденция увеличения потоков выходцев из стран Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки и Юго-Восточной Азии, пытающихся через Россию попасть в страны Евросоюза в поисках лучших условий жизни, - сказал Гребенкин.

Ежегодно на государственной границе РФ выявляются более 20 тыс иностранцев при попытке их незаконного въезда в Россию, свыше 6 тыс мигрантов задерживаются при пересечении границы вне пунктов пропуска, - добавил он.

"В 2020-2021 годах пресечена деятельность 182 организаторов каналов незаконной миграции. Только в этом году через государственную границу не пропущено 22,4 тыс иностранных граждан, въезд которым на территорию РФ не разрешен", - отметил Гребенкин.

Сложная обстановка на рубежах России требует принятия новых эффективных мер по укреплению безопасности на границе РФ, они обсуждались на заседании Совета безопасности.

"Обстановка на рубежах нашей страны не дает оснований останавливаться на достигнутом и требует принятия дальнейших эффективных мер по их укреплению для надежного обеспечения национальной безопасности в пограничном пространстве", - заключил Гребенкин, добавив, что среди прочих угроз активизируются попытки ведения браконьерского промысла в акваториях Дальневосточного и Арктического регионов, а также Баренцева, Каспийского, Черного и Азовского морей: только в нынешнем 2021 году из незаконного оборота было изъято свыше 800 т водных биоресурсов и продукции из них, а также задержано 12 российских и иностранных судов и более 390 маломерных плавсредств.