Израиль начинает вакцинацию детей

Израиль будет готов начать вакцинацию детей в возрасте 5-11 лет от коронавируса в начале следующей недели, после того как специальные дозы вакцины для этой возрастной группы прибудут позднее на этой неделе, сообщает Times of Israel.

Согласно сообщениям, детские прививки Pfizer-BioNTech, каждая из которых включает треть дозы для взрослых, должны прибыть в среду. В ближайшие дни медицинские бригады получат инструкции по введению доз, сообщили новости Channel 12.

Вакцины будут вводить в клиниках. Кроме того, Министерство здравоохранения обсуждает возможность отправки мобильных пунктов вакцинации в некоторые отдаленные районы. В среду комитет по вакцинации Министерства здравоохранения встретится, чтобы обсудить разрыв между первой и второй дозами для детей, сообщает сайт Ynet. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендует трехнедельный перерыв между дозами.

Генеральный директор министерства здравоохранения Нахман Аш сказал, что страна только ждет доставки вакцин, чтобы начать кампанию вакцинации: "Мы хотим начать это как можно скорее". Вакцины будут вводиться через страховые медицинские организации страны (СМО), поскольку это было признано наиболее эффективным способом прививки населению. "Мы рассчитываем, что родители будут сопровождать маленьких детей, поэтому удобнее всего приходить в клинику СМО в то время, которое выберут родители, - сказал он. - Мы также разрешим [вакцинацию] в школах и на объектах местных властей".

В прошлую среду правительственная группа экспертов одобрила вакцинацию детей от коронавируса вслед за США. Одобрение от Израиля было получено через несколько дней после того, как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предоставило разрешение на вакцину для возрастной группы от 5 до 11 лет, что позволило США начать иммунизацию детей младшего возраста. Однако специалисты говорят, что впереди долгая борьба – придется убеждать родителей прививать детей.

Исследование Pfizer с участием 2268 детей показало, что вакцина почти на 91% эффективна в предотвращении симптоматических инфекций COVID-19. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США изучило прививки 3100 вакцинированных детей и пришло к выводу, что прививки безопасны.

В Израиле полноразмерные прививки Pfizer уже рекомендованы для всех в возрасте 12 лет и старше, но педиатры и многие родители с нетерпением ждут, чтобы детей младшего возраста защитили от инфекций, вызванных экстраконтагиозным вариантом Delta, и помогли детям избежать карантина и попасть в школу.

Израиль, похоже, находится в конце четвертой волны коронавируса, поскольку за последние несколько недель количество новых инфекций и серьезных случаев заболевания снизилось.