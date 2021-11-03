На въезде в Пятигорск произошло ДТП с участием четырех автомобилей

Во вторник, 2 ноября, на въезде в Пятигорск столкнулись четыре автомобиля, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиль Renault Logan не выдержал безопасной дистанции и въехал в "ВАЗ-21113", который по инерции столкнулся с Lexus LX 570. От удара Lexus отбросило на впереди идущий Volkswagen Polo, а затем внедорожник съехал с дороги.

В аварии пострадали водитель и пассажир Reno, их доставили в больницу. Повреждения также получил пассажир Volkswagen Polo.

По факту происшествия проводится проверка.