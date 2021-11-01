Кавказский Пятигорск побратался с китайским Дэчжоу

Пятигорск стал побратимом Дэчжоу – соглашение о сотрудничестве сегодня подписали власти ставропольского города-курорта и китайского города в онлайн-режиме, - сообщает сайт горадминистрации ставропольского курорта.

"Дэчжоу находится у древнего русла реки Хуанхэ и славится прекрасными пейзажами. В то же время наш город стремится к инновациям и полон жизненной энергии. Дэчжоу придает большое значение международному сотрудничеству, мы активно взаимодействуем с городами в 33 странах. У нас тесные торгово-экономические связи и с Россией", - рассказал вице-мэр города Дэчжоу Лю Чанминь, передает "Это Кавказ".

Власти городов-побратимов будут сотрудничать в области туризма, курортного дела, культуры, образования, медицины, архитектуры городской среды, торговли, а также внедрять совместные проекты, перенимать опыт, устраивать совместные выставки, фестивали и форумы.

Напомним, Дэчжоу - городской округ в северо-западной части китайской провинции Шаньдун, его промышленность связана с развитием солнечной энергетики.