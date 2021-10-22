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Киев готовит теракты в России?

Киев готовит теракты в России?

В случае полномосштабной войны Украина будет устраивать диверсии в России, сообщил советник главы офиса украинского лидера Алексей Арестович в эфире интернет-канала Politeka. 

Он считает, что в настоящее время Киеву не выгодно готовить теракты в России по нескольким причинам. При этом советник заявил, что "россияне все равно быстро все восстановят"

Арестович также подчеркивает, что Украина рискует стать государством с террористическими диверсионными методами ведения военных конфликтов, однако не знает, имеются ли у Киева такие возможности.

"Рубить электричество и газ на российской территории – это меры, которые будут задействованы, я думаю, когда будет большая война. А сейчас это слишком хрупкий баланс и эскалацию точно не в наших интересах начинать сейчас", – заключил советник.

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Вестник Кавказа

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