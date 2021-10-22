Премьер Израиля назвал Путина близким другом страны

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил перед началом переговоров с президентом России Владимиром Путиным, что глава российского государства является другом Израиля.

"Хочу сказать вам от имени всей нашей страны, всего нашего народа, что мы видим в вас очень близкого настоящего друга Государства Израиль", - сказал Беннет, обращаясь к Путину.

Глава израильского правительства отметил, что собирается обсудить с президентом РФ развитие экономического, научного и культурного сотрудничества. "У нас есть большой потенциал, и мы можем серьезно увеличить объем нашего торгового оборота", - цитирует его ТАСС.

Беннет также указал на то, что народ Израиля хранит память о подвиге Красной Армии и чтит ее вклад в Победу над нацизмом. Он рассказал, что в Израиле уже подходит к завершению реализация "большого проекта по созданию нового музея в память о солдатах-евреях, воевавших во Второй мировой войне в армиях союзников".

Помимо этого, израильский премьер сообщил, что намерен обсудить с Путиным положение в Сирии и усилия, которые прилагаются для того, чтобы остановить ядерную военную программу Ирана.