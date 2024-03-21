США и Израиль осудили теракт в "Крокус Сити холле"

Американский госсекретарь Энтони Блинкен и израильский президент Ицхак Герцог соболезновали семьям погибших во время теракта в "Крокус Сити холле". Они заявили о солидарности с российским народом и призвали к ликвидации международного терроризма.

Официальные представители США и Израиля выступили сегодня с осуждением террористического акта, осуществленного накануне в подмосковном Красногорске.

От имени Вашингтона высказался госсекретарь Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что у преступления против человечности, совершенно в "Крокус Сити холле", не может быть никакого оправдания.

"США решительно осуждают вчерашний смертоносный теракт. Мы осуждаем терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате этого ужасного события"

– Энтони Блинкен

Также американский госсекретарь заявил о соболезнованиях, которые Вашингтон передает близким жертв теракта, и пожеланиях скорейшего выздоровления раненым.

От имени Тель-Авива сходное заявление озвучил израильский президент Ицхак Герцог. Он также соболезновал всем, кому теракт причинил горе, пожелал излечения пострадавшим и осудил злодеяние.

"Я решительно осуждаю вчерашний варварский теракт под Москвой, унесший жизни многих невинных жертв. Передаю свои соболезнования от имени народа Израиля семьям погибших, российскому народу и его руководству в связи с ужасной гибелью людей"

– Ицхак Герцог

Израильский президент добавил, что международный террор является угрозой для всех наций, верований и государственных укладов, поскольку несет с собой гибель всюду. Он призвал весь мир сплотиться ради победы над терроризмом.