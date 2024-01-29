Израильский посол покинула здание МИД России

Посол Израиля пробыла в МИД РФ около 1,5 часов. Ее вызвали туда после вчерашнего интервью одной из российских газет.

Посол Израиля покинула МИД России, куда ее ранее вызвали из-за свежего интервью одной из российских газет.

Симона Гальперин пробыла в здании внешнеполитического ведомства примерно 1,5 часа.

Что послужило поводом?

Накануне газета "Ъ" опубликовала интервью с послом Израиля, в котором та выразила сожаление в связи с тем, что в России не включен в календарь памятных дат Международный день памяти холокоста. Гальперин также заявила, что глава МИД РФ принижает значение холокоста.

Комментируя интервью, в российском МИД отметили, что это очень неудачное начало дипмиссии Гальперин в России.