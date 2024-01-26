США готовят $14 млрд для Израиля

США может отправить в Израиль финансовый пакет помощи в размере $14 млрд. Средства пойдут на обеспечение государственной безопасности. Сектор Газа получит гуманитарную помощь.

Сенат США представил в Конгресс проект, предлагающий помощь Израилю в размере $14,1 млрд. Деньги должны быть потрачены властями страны на обеспечение государственной безопасности.

Также $10 млн долларов будет направлено на гуманитарную помощь гражданскому населению палестинского анклава. Планируется, что первоначальное голосование по законопроекту пройдет в ближайшие дни.

По словам главы американской администрации, выделяемые Израилю средства позволят ему обеспечить свою безопасность и прекратить террор ХАМАС.