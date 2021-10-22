Россияне активно закупают продукты перед нерабочими днями

В преддверии нерабочих дней, который продлятся в России с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с коронавирусом, россияне стали активнее покупать в интернете продукты питания, следует из исследования платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, пишет РИА Новости.

Средний чек в онлайн-магазинах вырос 19-20 октября на фоне объявления нерабочих дней и в ожидании новых ограничений.

"Сильнее всего, на 31% до 8 056 рублей, выросла средняя сумма онлайн-покупки продуктов питания и сопутствующих товаров. Что весьма логично: в период неопределенности и роста заболеваемости люди стараются запастись самым необходимым", - отмечают аналитики.

Кроме того на 30% выросли чеки на покупку детской одежды. Исследователи полагают, что это связано с подготовкой к холодам. Чеки на одежду для взрослых также стали больше 19-20 октября - средний чек вырос на 17% до 8 546 рублей. Вероятно, россияне обновляют гардероб, планируя недельный выезд за город или на курорты.

Средняя сумма чека после объявления в России режима нерабочих дней выросла и на косметику. Чаще всего россияне приобретают онлайн уходовую косметику и санитайзеры.

"Новость о новых ограничениях и длинных выходных ожидаемо спровоцировала людей запасаться самым необходимым: продуктами, одеждой, средствами по уходу и дезинфицирующими средствами, что подтверждает рост средней суммы онлайн-покупок в этих отраслях", - констатировал сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.