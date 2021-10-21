Военные строители возведут больницу в подмосковной Истре

Военные строители построят в Московской области новый больничный комплекс с поликлиникой для оказания медицинской помощи жителям региона, в том числе и для пациентов с коронавирусом.

"В рамках выполнения поручения президента России в городском округе Истра будет построен многопрофильный круглосуточный стационар на 160 койко-мест: в нем будут терапевтическое, кардиологическое, травматологическое отделения, гинекология, пульмонология и реанимация, а также поликлиника. Медицинскую помощь в стенах нового центра смогут также получить пациенты с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении Минобороны, передает РИА Новости.

Известно, что общая площадь объекта превысит 17,5 тыс кв м, его построят под ключ и сдадут в эксплуатацию уже в мае 2022 года.

Ранее стало известно, что с просьбой о строительстве в регионе медучреждения силами Минобороны к президенту обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев.