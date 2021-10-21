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На смену холоду в столичный регион вернется тепло

На смену холоду в столичный регион вернется тепло

Сегодня в столичном регионе ожидаются облачная с прояснениями погода и местами небольшой дождь, - сообщает официальный сайт Гидрометцентра РФ.

Днем температура воздуха в столице составит от 12 до 14 градусов тепла, а ночью в городе может похолодать до плюс девяти. Тепло и в Подмосковье - днем ожидается от плюс 9 до 14 градусов, а в ночные часы посвежеет до плюс шести.

В регионе сохранится достаточно сильный юго-западный ветер – его порывы будут достигать до 17 м/с.

Атмосферное давление будет падать и к вечеру составит 736 мм рт ст.

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Вестник Кавказа

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