Коронавирус будет мутировать и дальше - вирусолог

Ученые и далее будут фиксировать новые варианты коронавируса, однако они не обязательно будут более опасными, чем уже существующие, - рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Гамалеи профессор Александр Бутенко.

"Появление новых генотипов или вариантов коронавируса, которые происходят от китайского варианта декабря 2019 года, продолжается и будет продолжаться. Во-первых, потому что это естественный процесс эволюции этой группы коронавирусов. Во-вторых, потому что увеличиваются объем и возможности обследования различных источников коронавирусной инфекции. Причем они могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения", – поведал Александр Бутенко, передает РИА Новости.

Тем не менее, ученый убежден, что пандемия нового коронавируса – "это не апокалипсис", и ее вполне возможно победить.