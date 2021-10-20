В Китае затопили. Из-за холодов растет спрос на газ и уголь

На фоне падения температур в Северном Китае начинается зимний отопительный сезон, что ведет к увеличению спроса на уголь, природный газ и электроэнергию. В результате цены на топливо возрастут, поскольку мировое предложение остается ограниченным, считают участники рынка и трейдеры.

S&P Global Platts отмечает, что восемь провинций и регионов на северо-западе и северо-востоке Китая, включая Внутреннюю Монголию, Хэйлунцзян, Синьцзян, Ганьсу, Цинхай, Цзилинь, Шэньси и Шаньси начали отопительный сезон раньше, чем в предыдущие годы из-за волны холода, при этом несколько городов включили отопление на 10-15 дней раньше, чем планировалось. Отопительный сезон в Китае обычно длится с 15 ноября по 15 марта на севере, где холода наиболее экстремальные, но местные органы власти могут принимать самостоятельное решение по поводу отопления в зависимости от погодных условий.

Центральная метеорологическая обсерватория Китая объявила ”синее” предупреждение о волне холода в 10 часов утра по местному времени 15 октября, после чего Китайское метеорологическое управление инициировало аварийное реагирование ”четвертого уровня”. 15-18 октября температура в некоторых северных, северо-восточных и восточных регионах должна упала на 12-14 градусов по Цельсию, а на северо-западе температура начала снижаться еще раньше. Пекине в минувшие выходные тоже накрыла волна холода.

В Китае если температура ниже 5 градусов по Цельсию в течение 5 дней подряд, отопительный сезон может быть начат раньше. В городе Хулунбуир во Внутренней Монголии, одном из самых холодных регионов страны, прошел сильный снегопад. В выходные температура упала до минус 15 градусов по Цельсию. Централизованное отопление в основном предусматривает использование ископаемого топлива для обогрева домов через сеть изолированных трубопроводов, по которым передается пар. Источники на рынке сообщили, что власти готовили зимние запасы топлива в течение нескольких месяцев, и трубопроводный газ был направлен в северные регионы.

Поставки трубопроводного газа в южный Китай сократились примерно на 10%, в том числе по магистральным газопроводам, Китай-Центральная Азия, Запад-Восток и Сычуань-Восток, из-за увеличения поставок на север.

Обеспечение зимнего спроса

На пресс-конференции 13 октября официальные лица китайского правительства обрисовали меры Госсовета по увеличению запасов энергоресурсов на зиму и шаги по преодолению продолжающегося энергетического кризиса.

Государственный комитет по развитию и реформам координирует действия с энергосистемами и энергокомпаниями, чтобы гарантировать достаточные поставки угля для выработки электроэнергии. К 9 октября возобновили работу угольные энергоблоки мощностью 13,47 ГВт и 12,20 ГВт на северо-востоке и востоке Китая, которые были временно приостановлены в течение августа-сентября, сказал генеральный секретарь ГКРР Чжао Чэньсинь.

”По нашим оценкам, объем хранилищ газа в Китае достиг 27 млрд кубометров, включая внутреннее производство, а также импорт трубопроводного газа и СПГ. Этого должно быть достаточно для удовлетворения пикового спроса на газ”, - сказал секретарь.

Чжао добавил, что власти будут гарантировать достаточное энергоснабжение жилого сектора, на который приходится 15% потребности Китая в электроэнергии и менее 50% спроса на газ. Угледобывающие провинции Шаньси, Шэньси и Внутренняя Монголия максимально увеличили добычу угля.

”Полностью гарантировать энергоснабжение жилищного фонда не сложная задача. ГКРР будет помогать правительствам провинций в определении приоритетов потребностей в энергии для жилищного строительства и сокращать коммерческое использование энергии, чтобы гарантировать энергоснабжение в жилищном секторе в случае необходимости”, - сказал Чжао Чэньсинь, отметив, что ”сложная ситуация” связана с глобальным скачком цен на энергоносители.

Спрос на уголь в США увеличился почти на 30% в годовом исчислении, цена на электроэнергию в Великобритании удвоилась, стоимость природного газа выросла в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, цена на СПГ в Северо-Восточной Азии выросла в 5,4 раза, а цена на уголь в австралийском Ньюкасле - в 3,2 раза, говорит Чжао.

”В четвертом квартале добыча угля в Китае, по оценкам, вырастет на 55 млн тонн, что поможет уменьшить дефицит предложения и сдержать рост цен”, - сказал Сунь Цинго, глава департамента Национальной администрации по безопасности шахт. Он отметил, что было проверено около 976 угольных шахт, из которых 153 получили право на расширение производства, что привело к росту добычи на 220 миллионов тонн в год.

Юй Бин, заместитель директора Национального энергетического управления, заявил на конференции 13 октября, что дефицит электроэнергии в Китае был уменьшен в течение октября: производство электроэнергии с начала месяца до настоящего момента выросло на 10,8% в годовом исчислении, а запасы угля в коммунальных службах составили 81,99 млн тонн, что эквивалентно 15 суткам поставок угля.

По словам Ли Мина, заместителя главного инженера Государственной электросетевой корпорации Китая, к предстоящей зиме спрос на электроэнергию и тепло достигнет своего пика, в то время как гидроэнергетика сократится из-за ограниченного количества осадков. ”По нашим оценкам, нагрузка на энергосистему достигнет рекордного уровня в 1 миллиард кВт”, - сказал он, добавив, что энергосистема может столкнуться с серьезными проблемами при обеспечении достаточного энергоснабжения.