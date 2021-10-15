Названа причина массового отравления в Дагестане

Отравление восьми жителей Хунзахского района могло быть вызвано грязной водой, сообщает пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

"По факту отравления восьми жителей Хунзахского района проводится доследственная проверка. Причиной отравления могла стать загрязненная питьевая вода, которая подается в дома жителей села по водопроводным линиям", - сказано в сообщении.

Напомним, что восемь человек, включая семерых детей, были госпитализированы в Хунзахскую ЦРБ с клиникой острой кишечной инфекции.