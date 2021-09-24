Мощный циклон ударит по Кубани в пятницу

Вечером 24 сентября в Краснодарский край придет циклон, который принесет сильные ливни и штормовой ветер.

Непогода на Кубани продлится до утра 26 сентября, стихия может привести к образованию смерчей над морем, предупреждают синоптики. Вероятны грозы с градом и шквалистый ветер до 22 м/с.

Вода в реках в Московском, Лабинском, Отрадненском, Апшеронском, Курганинском, Северском, Абинском, Крымском районах, в Горячем Ключе может подняться до неблагоприятных отметок.

В Сочи объявлено штормовое предупреждение.