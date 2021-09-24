Ильхам Алиев: Азербайджан стал одним из основных транспортных и логистических центров Евразии

Азербайджан превратился в один из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии. Такое заявление в ходе своего выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН сделал президент республики Ильхам Алиев.

"Азербайджан принимает активное участие в реализации таких проектов региональной связи, как транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг и Север-Запад, тем самым он превратился в один из основных и надежных транспортных и логистических центров Евразии. Мы сдали в эксплуатацию Бакинский международный торговый порт, грузоперевалочная способность которого равна 15 млн т, при необходимости этот объем может быть увеличен до 25 млн т", - поведал Ильхам Алиев.

Он также отметил, что Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение по климату, добровольно взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35% по сравнению с базовым 1990 годом. "Наряду с этим, в рамках Парижского соглашения мы изучаем возможности определения условных целей на 2050 год", - добавил глава государства.

Ильхам Алиев подчеркнул, что к 2030 году Азербайджан намерен почти в два раза увеличить долю возобновляемой энергии в общем производстве энергии в стране. "В настоящее время доля возобновляемой энергии в общем производстве энергии в стране составляет 17%. Наша цель - к 2030 году довести эту цифру до 30%. Подписаны контракты с тремя крупными международными энергетическими компаниями о вложении инвестиций в строительство в предстоящие 3-4 года 3 ветряных и солнечных электростанций, общая мощность которых составит 700 мегаватт. Один из проектов будет реализован в регионе Восточного Зангезура, освобожденного от армянской оккупации во время 44-дневной Отечественной войны. Эта солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт станет крупнейшим на освобожденных территориях Азербайджана проектом вложения прямых иностранных инвестиций. Я призываю и другие международные энергетические компании к инвестированию проектов зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана", - сказал азербайджанский лидер.

"Недавно я объявил освобожденные Карабах и Восточный Зангезур Зоной зеленой энергии. Освобожденные территории Азербайджана обладают подтвержденным энергетическим потенциалом возобновляемой энергии, составляющим 7,2 тыс мегаватт солнечной и 2 тыс мегаватт ветряной энергии. Наряду с экспортом сырой нефти и газа Азербайджан в последние годы стал экспортером электроэнергии. Сегодня мы экспортируем электроэнергию в четыре соседние страны. В то же время в связи с ростом численности населения и экономическим развитием возрастает и внутреннее потребление энергии. За 8 месяцев текущего года рост в ненефтяной промышленности Азербайджана составил на 18,4%", - указал Ильхам Алиев.

Помимо этого, он обратил внимание на то, что азербайджанский народ очень привязан к своим корням, истории, языку и традициям. "По случаю 880-летнего юбилея гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви я объявил нынешний год "Годом Низами Гянджеви". Такие идеалы и ценности, как мир, справедливость, гуманизм, свобода и равенство, которые Низами Гянджеви пропагандировал в своих произведениях в ХII веке, совпадают с принципами, которые поощряет и отстаивает ООН", - заявил президент Азербайджан.

Он заметил, что в Азербайджане хранят и поддерживают мультикультурализм как образ жизни. "Азербайджан считается в мире образцом толерантности, мирного сосуществования представителей различных религиозных и этнических групп. "Бакинский процесс", начатый по инициативе Азербайджана в 2008 году и преследующий цель усиления диалога и сотрудничества между мусульманским миром и Европой, получает сильную поддержку со стороны ООН. Регулярно организуемый в Азербайджане Всемирный форум по межкультурному диалогу признается в резолюциях Генссамблеи ООН как важная глобальная платформа для поощрения межкультурного диалога", - подытожил президент республики.