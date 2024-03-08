Вестник Кавказа

Генассамблея ООН надеется на достижение мира между Азербайджаном и Арменией

Эмблема ООН
© Фото: Динара Хаирова
Президент Генассамблеи ООН выразил надежду, что между Баку и Ереваном будет подписано мирное соглашение в рамках норм и принципов международного права. Он высоко оценил возобновление встреч сторон на высочайшем уровне.

Президент Генеральной Ассамблеи ООН Деннис Фрэнсис выразил надежду, что на Южном Кавказе будут установлены мир и безопасность, а в переговорах по мирному соглашению между Баку и Ереваном будет достигнут прогресс.

Фрэнсис, выступая на XI Глобальном Бакинском форуме сообщил, что ГА ООН высоко ценит возобновление встреч между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, он отметил встречу двух лидеров состоявшуюся в Мюнхене, после которой состоялась встреча глав МИД двух стран.

"Мы верим и ждем, что будут предприняты дополнительные шаги к достижению и восстановлению мира и безопасности, а также к достижению прогресса"

– президент Генассамблеи ООН

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