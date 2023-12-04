Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о прекращении огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея Организации объединенных наций большинством голосов приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня между Палестиной и Израилем.
За документ, представленный совместно Египтом и Мавританией, проголосовали 153 государства. Резолюцию поддержали Россия, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Бразилия, Китай, Франция, Швеция, Канада. Не стали голосовать Германия, Великобритания, Украина и еще 20 стран. Против резолюции оказались 10 стран, среди них Израиль, США, Австрия, Чехия.
Отметим, что Генассамблея отклонила две поправки к документу: США предлагали внести пункт с осуждением ХАМАС, Австрия - указать в резолюции, что палестинское движение ХАМАС и другие удерживают заложников.
В ХАМАС поддержали принятие резолюции о гуманитарном прекращении огня и призвали мировое сообщество заставить Израиль соблюдать резолюцию.
Резолюция, принятая сегодня, в целом повторяет документ, представленный неделей ранее ОАЭ в Совбезе ООН. Тогда резолюция не была принята из-за наложенного США вето.