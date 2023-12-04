Израиль затопил туннели ХАМАС в Газе

Израиль в рамках ликвидации туннелей ХАМАС начал закачивать в них морскую воду. Операция была начата недавно, пишет The Wall Street Journal.

Армия Израиля приступила к закачке морской воды в туннели террористов ХАМАС в секторе Газа.

«Это метод уничтожения сети туннелей в центре террористической деятельности организации»

– The Wall Street Journal

Сведения об этом издание получило, основываясь на словах нескольких официальных лицах США, которые отметили, что вода откачивалась из Средиземного моря. Отмечается также, что к операции приступили недавно, и она стала одной из мер ликвидации туннелей террористов.

Известно, что Израиль использует семь насосов, и затопление туннелей, вероятно, будет продолжаться в течение нескольких недель.

В публикации также указано, что израильтяне все еще проверяют целесообразность использования морской воды в обширном подземном лабиринте, который включает в себя толстые противопожарные двери. Ранее сообщалось о том, что более сотни тоннелей под Газой были взорваны Армией обороны страны.