СМИ: ХАМАС и Израиль готовы договариваться по пленным

Уже на следующей неделе власти Израиля могут сесть за стол переговоров с лидерами палестинского радикального движения ХАМАС, чтобы договориться об очередном перемирии, сообщают СМИ.

Источник из палестинской администрации заявил, что на следующей неделе могут пройти переговоры между палестинским движением ХАМАС и властями Израиля по поводу заключения новой сделки по обмену пленными, сообщил телеканал Al Arabiya.

"Мы ожидаем начала серьезных переговоров по заключению новой сделки по пленным на следующей неделе. ХАМАС потребовало полного прекращения огня и не закрыло дверь для гуманитарного перемирия на новых условиях"

- источник

Информатор сообщил, что начал нащупываться пульс нового соглашения о перемирии в секторе Газа, однако сами переговоры еще не начались, передает ТАСС.

В то же время ранее сегодня член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что движение исключает какую-либо сделку по обмену пленными с Израилем до прекращения агрессии против сектора Газа.

"Нет речи о какой-либо сделке по обмену пленными (с Израилем) до прекращения агрессии против сектора Газа"

- Усама Хамдан