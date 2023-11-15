ХАМАС и Израиль могут вновь объявить паузу

Несмотря на возобновление обстрелов, Израиль и ХАМАС могут вновь объявить паузу. Для этого палестинское движение должно согласиться освободить больше заложников.

Израиль и ХАМАС могут объявить о новой паузе, несмотря на возобновление Телб-Авивом обстрелов сектора Газа, передает американское издание The Washington Post.

По данным газеты, для продолжения паузы ХАМАС должен согласиться на освобождение большего числа заложников. Посредником в переговорах между сторонами выступает Катар.

Источники отмечают, что ХАМАС освободило почти всех заложников, которых оно готово было отпустить в настоящее время.

Ранее о переговорах по освобождению заложников из сектора Газа сообщал телеканал CNN.