Ильхам Алиев: Азербайджан признан ВОЗ образцовой страной в борьбе с COVID-19

Пандемия коронавируса COVID-19 продолжает нести серьезные трудности для всего мира, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Он подчеркнул, что азербайджанское правительство с самого начало принимало решительные практические меры для защиты населения и минимизации негативных последствий пандемии. "Азербайджан запустил кампанию по вакцинации в середине января 2021 года. Дозы вакцин, использованные на сто человек, превышают 8%. Пакеты социально-экономической помощи на сумму почти $2,7 млрд были предоставлены в поддержку людей и компаний, пострадавших от COVID-19. В результате тщательно спланированных мер положение дел в условиях пандемии оставалось под контролем, и карантинный режим в стране постепенно был отменен", - поведал Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что масштабные усилия Азербайджана в борьбе с пандемией были международно признаны. "В 2020 году Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с пандемией", - сказал он, добавив, что Азербайджан осуществил все эти мероприятия за счет собственных финансовых средств.

Он также обратил внимание на то, что Азербайджан внес добровольный финансовый взнос в ВОЗ в размере $10 млн долларов и предоставил финансовую и гуманитарную помощь более 30 государствам в поддержку их усилий в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Более того, мы предоставили более 150 тыс доз вакцин четырем странам на безвозмездной основе. Азербайджан ратует за большую глобальную солидарность для преодоления пандемии", - сообщил азербайджанский лидер.

Ильхам Алиев рассказал, что в качестве председателя Движения неприсоединения Азербайджан предложил ряд мировых инициатив. "В мае 2020 года Азербайджан провел совещание на высоком уровне контактной группы Движения неприсоединения в ответ на COVID-19. В ходе встречи я предложил от имени Движения неприсоединения созвать Специальную сессию ГА ООН в ответ на коронавирусную инфекцию на уровне глав государств и правительств. Данная инициатива заручилась поддержкой более 150 государств-членов ООН. Специальная сессия состоялась 3 и 4 декабря 2020 года. Я выражаю признательность Генеральному секретарю Антонио Гутеришу и всем государствам, которые поддержали нашу инициативу", - сообщил азербайджанский лидер.

Помимо этого, он напомнил, что Азербайджан неоднократно официально заявлял о своем недовольстве накоплением вакцин некоторыми богатыми государствами. "Мы вновь заявляем о своем разочаровании в связи с продолжающимся национализмом в отношении вакцин и углублением неравенства в доступе к вакцинам развитыми и развивающимися странами", - указал Ильхам Алиев.

По его словам, такие действия не позволяют развивающимся государствам защитить население. "Согласно международным докладам, на данный момент более 75% всех доз вакцин в мире были приобретены 10 богатыми странами, в странах же с низким доходом вакцинация составляет менее 2%. Для того, чтобы привлечь международное внимание к этой проблеме, Азербайджан от имени Движения неприсоединения инициировал резолюцию по обеспечению справедливого всеобщего доступа для всех стран к вакцинам в Совете по правам человека ООН, что было единодушно принято в марте. Азербайджан планирует представить резолюцию на ГА ООН по той же теме на текущей сессии. Полагаем, что требуются более решительные, слаженные, целевые всеобщие действия для более эффективного восстановления от COVID-19. В этой связи предлагаем учредить группу высокого уровня ООН по глобальному восстановлению после COVID-19, которая могла бы подготовить рекомендации по глобальным мерам на послепандемийный период", - резюмировал президент Азербайджана.