Ингушетия примет горный асфальтовый марафон

В предстоящее воскресенье, 26 сентября, в Сунженском и Джейрахском районах Ингушетии пройдет горный асфальтовый марафон с участием более 200 представителей 62 городов России, - сообщил председатель Комитета по туризму региона Беслан Мизиев.

"Маршрут движения участников начнется от Ассинского ущелья в Сунженском районе до курорта "Армхи" в Джейрахском районе", - рассказал Мизиев, уточнив, что стартуют на трех дистанциях: в Ассинском ущелье длиной 42 км, в населенном пункте Гули - 21 км, в селе Шоан - 10 км, передает "Интерфакс".

Забег будет проходить в двух категориях: мужчины и женщины. Самому взрослому участнику забега 75 лет.

По всему маршруту будут организованы точки питания участников, а также дежурство карет скорой помощи и спасательных служб. На финише на площадке всесезонного курорта "Армхи" участников забега и гостей ждут выставки изделий народных промыслов, а также концертная программа звезд ингушской эстрады.