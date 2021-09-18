Российские и азербайджанские военные моряки провели переговоры в Баку

В Баку сегодня прошли переговоры между российскими и азербайджанскими военными моряками.

Напомним, что в порту Баку сегодня прибыли два боевых корабля Каспийской флотилии ВМФ России – "Астрахань" и "Анатолий Гужвин". Делегация российских моряков прибыла в Азербайджан в рамках дружественного неофициального визита.

Вскоре после церемонии приветствия российская делегация во главе с командиром отряда кораблей Каспийской флотилии, капитаном второго ранга Владимиром Зайцевым была принята командующим ВМС Азербайджана, контр-адмиралом Субханом Бекировым.

В ходе рабочей встречи стороны обсудили дружественные отношения между ВМС Азербайджана и Каспийской флотилией Российской Федерации, военное сотрудничество двух государств на Каспии и иные вопросы двусторонней повестки дня.

Визит российских моряков в Баку продлится до 20 сентября. Для них будет организована экскурсия по культурным и историческим памятникам Баку. Также военнослужащие РФ и АР проведут товарищеский матч по волейболу.