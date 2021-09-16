В Нальчике начали прививать аллергиков

В Нальчике начал работу мобильный пункт вакцинации от коронавируса для пациентов, страдающих аллергией и аутоиммунными заболеваниями (АИЗ), здесь специалисты проконсультируют пациентов и помогут подобрать подходящую вакцину.

"Нальчикская поликлиника № 1 открывает на базе аллергоцентра прививочный мобильный пункт, где смогут пройти иммунизацию против COVID-19 пациенты с иммуноопосредованными заболеваниями (аллергические, аутоиммунные и т. д.). В наличии все четыре вида вакцины: "Спутник V", "Спутник лайт", "ЭпиВакКорона", "КовиВак", - информирует пресс-служба республиканского Минздрава.

Уточняется, что прием пациентов проводится во вторник, четверг и пятницу с 11:00 до 14:00, передает ТАСС.