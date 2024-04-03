Вестник Кавказа

КТО в пригороде Нальчика вступила в "горячую" фазу

КТО в пригороде Нальчика вступила в "горячую" фазу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Правоохранители блокировали в пригороде Нальчика бандитов, открывших огонь по силовикам – террористы засели в одном из садовых товариществ, контртеррористическая операция по их поимке вступила в "горячую" фазу.

В Кабардино-Балкарии (КБР) обнаружены предполагаемые боевики, в ответ на предложение сдаться они открыли огонь, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"В ходе проведения органами безопасности оперативно-разыскных мероприятий в КБР была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ на территории садового товарищества "Насып" городского округа Нальчик"

- НАК

Боевикам предложили сложить оружие и сдаться властям, но в ответ бандиты открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Сейчас контртеррористическая операция в регионе вступила в "горячую" фазу, ее координацию ведет оперативный штаб НАК, указали в инфоцентре.

В НАК заверили, что о ходе развития обстановки будет сообщено дополнительно.

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