Вестник Кавказа

КТО в Нальчике: уничтожены двое боевиков

КТО в Нальчике: уничтожены двое боевиков
© Фото: НАК
Силовики ликвидировали двоих террористов во время контртеррористической операции в столице Кабардино-Балкарии, сообщает НАК. Режим КТО был введен сегодня рано утром.

Боевики, открывшие огонь в ответ на предложение сдаться, уничтожены в Нальчике, сообщает НАК.

В комитете уточнили, что в пригороде столицы КБР проводилась КТО. Она была начата после получения информации о том, что там скрываются вооруженные люди, имеющие отношение к терроризму.

© Фото: НАК

Двое бандитов были ликвидированы в результате быстро окончившейся перестрелки, отметили в ведомстве.

Видео: НАК

В НАК пояснили, что уничтоженные боевики входили в состав действующей в нескольких странах террористической организации. Мужчины собирались совершить ряд преступлений. В частности, они вынашивали планы нескольких диверсий и терактов. Преступные действия бандиты намеревались осуществить в Кабардино-Балкарии.

© Фото: НАК

Напомним, в конце марта КТО проводилась в Махачкале и Каспийске (Дагестан). Тогда были задержаны три человека, планировавших теракты. У них нашли оружие и боеприпасы, а также изготовленную самостоятельно бомбу.

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