Ереван: Мурадов покидает пост командующего миротворцами, временно размещенными в Азербайджане

Рустам Мурадов завершает свою миссию в качестве командующего миротворческими силами России, временно дислоцированными на территории Азербайджана, следует из сообщения, опубликованного на сайте Минобороны Армении.

В нем говорится, что глава ведомства Аршак Карапетян встретился с Мурадовым, во время беседы министр выразил командующему миротворческим контингентом благодарность за вклад в сохранение мира и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

Участники встречи, в том числе - военный атташе при посольстве РФ в Армении полковник Игорь Щербаков, обсудили ход миротворческой миссии и ситуацию на армяно-азербайджанской границе, добавили в Минобороны РА.