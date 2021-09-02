СМИ: талибы передали американскую военную технику Ирану

Запрещенное в России террористическое движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, передало Ирану танки и военные транспортные средства, которыми США снабжали вооруженные силы прежнего правительства. Соответствующие сообщения и фотографии распространяются в социальных сетях, передает Iran International.

Из них следует, что американскую технику видели в Тегеране и других частях Ирана.

На некоторых фото, в частности, запечатлены бронированные машины Humvee, транспортируемые с востока страны в направлении Тегерана по дороге Семнан-Гермсар.

Власти Ирана пока не комментировали эти сообщения.