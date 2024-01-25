"Талибан" в России может лишиться статуса террористической организации

Запрещенное в России правящее в Афганистане движение "Талибан", которое находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, может лишиться этого статуса в России, заявили сегодня в МИД РФ.

Запрещенное в России афганское движение "Талибан", члены которого занимают все правительственные должности в стране, вскоре может лишиться статуса террористического – этот вопрос сейчас стоит на повестке дня , сообщили в МИД РФ.

"Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны"

- МИД России

Представители нынешних властей Афганистана приглашены на форум "Россия – Исламский мир: KazanForum", который в мае нынешнего года примет Казань, добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", в конце минувшего 2023 года руководство Казахстана исключило "Талибан" из списка запрещенных организаций. Как пояснил пресс-секретарь МИД Казахстана Айбек Смадияров, что власти страны приняли такое решение, проведя ревизию национального списка запрещенных организаций в целях его актуализации.