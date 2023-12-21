Казахстан перестал считать "Талибан" террористической организацией

Руководство Казахстана исключило "Талибан" (организация запрещена в РФ) из списка запрещенных организаций". Это произошло в соответствии с практикой ООН.

Пресс-секретарь казахстанской дипломатии Айбек Смадияров сообщил, что власти страны приняли решение исключить организацию "Талибан" (запрещена в России) из списка запрещенных в стране организаций.

Отвечая на вопрос о принятии данного решения в интервью агентству "Казинформ", официальный представитель МИД заявил, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных организаций в целях его актуализации, и в рамках этого процесса было принято решение в соответствии с практикой ООН.

"Согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, обязательных к исполнению, движение "Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических"

- Айбек Смадияров

Говоря о контактах Астаны и талибов, он отметил, что Казахстан будет придерживаться принимаемых СБ ООН и ГА ООН решений и резолюций.

Что такое Талибан?

"Талибан" - политическое движение, которое появилось в Афганистане в 1986-1987 годах. Признано запрещенной террористической организацией во многих странах мира. Талибы руководили страной с 1996 по 2001 годы, а затем потеряли контроль. Лишь спустя 20 лет они вернулись к власти после ухода американских войск из Афганистана.

Сегодня "Талибан" пытается установить дипотношения с разными государствами, активно строя торговые и экономические отношения со своими соседями.