Иранский пограничник попал в плен к Талибан

Пограничники ИРИ вступили сегодня на границе в бой с талибами. В результате конфликта один иранский пограничник был задержан представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

В четверг, 4 апреля, между иранскими пограничниками и сторонниками движения "Талибан" (запрещено в РФ) произошел бой на границе Ирана и Афганистана. Об этом пишет афганская пресса.

В частности, агентство Aamaj News отмечает, что бой случился в провинции Нимроз, которая располагается в юго-западной части Афганистана.

Согласно предварительной информации, талибы задержали одного иранского пограничника. Границу пришлось временно закрыть.

Реакция Ирана

Замгавы провинции Систан и Белуджистан, курирующий вопросы безопасности, признал, что стороны вступили сегодня в конфликт, отметив при этом, что он был незначительным.

"Сегодня во второй половине дня произошел незначительный конфликт на границе с Афганистаном, который в настоящее время урегулирован"

– Алиреза Мархамати

По его словам, вооруженного столкновения не было и в настоящее время граница открыта.