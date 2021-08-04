Испания не планирует открываться для туристов, привитых вакцинами, не одобренными EMA и ВОЗ
Власти Испании не планируют менять правил въезда для вакцинированных иностранцев.
Страна открыта только для туристов, привитых вакцинами от коронавируса, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или ВОЗ, подчеркнул в среду глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Позиция Испании до сих пор заключается в том, чтобы признавать вакцинацию [препаратами, одобренными] европейским агентством, а также вакцинацию одобренными Всемирной организацией здравоохранения [препаратами]. И в этой политике не будет никаких изменений", - заявил глава испанского МИД.
Вакцинированные одобренными препаратами иностранные туристы могут посещать Испанию с 7 июня.
Вестник Кавказа
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