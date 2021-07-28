Карасин: Россия готова обсуждать возобновление авиасообщения с Грузией

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил о готовности российской стороны рассмотреть возобновление авиасообщения с Грузией.

"Мы готовы ее [проблему возобновления авиасообщения] обсуждать. Я думаю, что она рано или поздно будет решена", - сказал он без указания конкретных сроков в кулуарах XII международного экономического саммита "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2021".

По его словам, он намерен провести переговоры со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зурабом Абашидзе в сентябре-октябре. Также он добавил, что поддерживает частые контакты с Абашидзе по видеосвязи, передает ТАСС.