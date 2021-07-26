Две трети ростовских школ начнут учебу без стадионов?

До начала учебного года осталось чуть больше месяца, а в донской столице на сегодняшний день отремонтировано лишь шесть пришкольных стадионов из восемнадцати, - сообщил глава Ростова Алексей Логвиненко.

Три школьных стадиона отремонтированы в Кировском районе, один в Первомайском, и еще два – в Советском районе. На отремонтированных пришкольных территориях установили зоны для баскетбола, волейбола, ямы для прыжков, футбольные поля, атлетические городки и беговые дорожки, - передает "АиФ-Ростов".

На остальных 12 стадионах ремонтные работы не проводились, - отметили в исполнительной власти города.