Сегодняшние цены на нефть неподвластны коронавирусу и наводнениям

Сегодня цены на нефть практически не изменились, несмотря на опасения по поводу спроса из-за распространения мутаций Covid-19 и наводнений в Китае, отмечает CNBC. Нефтяные аналитики ожидают ограничения поставок до конца года. Сентябрьские фьючерсы на нефть сорта Brent упали на 3 цента до $74,07 за баррель, в то время как американская нефть сорта WTI подешевела на 8 центов до $71,99 за баррель.

Оба контракта восстановились после 7% спада в прошлый понедельник и показали первый рост за 2-3 недели, поскольку инвесторы уверены, что спрос останется высоким на фоне сокращения запасов нефти и роста числа вакцинированных людей. "В прошлый понедельник мы наблюдали положительную реакцию на рынке, и, как и в случае с любыми другими техническими корректировками, спад на нефть обычно длится недолго", - заявил экономист сингапурского OCBC Bank Хоуи Ли.

В выходные число случаев заражения коронавирусом продолжало расти, некоторые страны сообщали о рекордном росте и расширили меры по изоляции населения, которые могут снизить спрос на нефть. В Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, также наблюдался рост случаев заболевания Covid-19. Одновременно КНР продолжает бороться с сильными наводнениями и тайфуном в центральной и восточной частях страны.

Кроме того, жесткие меры Пекина в отношении злоупотребления импортными квотами в сочетании с воздействием высоких цен на нефть могут привести к тому, что рост импорта нефти Китаем упадет до самого низкого уровня за два десятилетия в 2021 году, несмотря на ожидаемое повышение темпов переработки нефтепродуктов во второй половине года.

Однако ожидания ограничений предложения укрепляют цены. Ожидается, что мировые нефтяные рынки останутся в дефиците, несмотря на решение Организации стран-экспортеров нефти и их союзников увеличить добычу до конца года. Перспектива быстрого возвращения иранских поставок уходит на второй план, поскольку переговоры о возобновлении ядерной сделки 2015 года были перенесены на август.

Между тем, Соединенные Штаты рассматривают возможность принятия жестких мер в отношении продажи иранской нефти Китаю. В Вашингтоне готовятся к тому, что Тегеран может не вернуться к ядерным переговорам или занять более жесткую позицию.

В самих Соединенных Штатах темпы восстановления объемов бурения нефтяных скважин остаются скромными, поскольку производители сдерживают расходы. Число эксплуатируемых нефтяных вышек в США выросло на семь до 387 на прошлой неделе, что стало максимальным ростом с апреля 2020 года, сообщила энергетическая компания Baker Hughes Co.