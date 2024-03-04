Вестник Кавказа

Казахстан в начале года снизил экспорт сырой нефти

Казахстан в начале года снизил экспорт сырой нефти
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане 2024 год начался со снижения экспорта нефти и недополучения доходов в бюджет в размере почти 400 млрд тенге. Об это сообщает Минфин страны.

Министр финансов Казахстана Мади Такиев, рассказал, что в январе-феврале бюджет недополучил доходов, а объемы сырой нефти идущей на экспорт, снизились.

«План по доходам не исполнен на 396 млрд тенге. Это НДС на импорт, КПН и ЭТП на сырую нефть»

– министр

Всего в бюджет Казахстана за два месяца поступило 1,902 трлн тенге.

Он отметил, что доходы сократились из-за снижения мировых цен на основные экспортные товары. Так, цены на металлы снизились с начала года в среднем на 9,1%.

«Также наблюдается уменьшение объема экспорта сырой нефти, облагаемого ЭТП на 1 млн тонн, в связи с переносом ТОО «Тенгизшевройл» объема экспорта нефти с декабря 2022 года на январь 2023 года»

– министр

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