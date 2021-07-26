В Северной Осетии трактор с водителем сорвался в горное ущелье

В Ирафском районе Северной Осетии с обрыва в воду сорвался трактор с водителем, пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Инцидент произошел днем в понедельник при проведении дорожных работ между населенными пунктами Мацута и Ахсау. Трактор свалился в ущелье с 40-метровой высоты", - сообщил источник.

По его словам, трактор, в кабине которого находился водитель, упал с обрыва и полностью ушел под воду.