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Турция не готовит новых ограничений для российских туристов

Турция не готовит новых ограничений для российских туристов

В посольстве Турции в Москве заверили, что турецкие власти не намерены вводить новых ограничений для туристов из России.

"Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - говорится в официальном сообщении, пишет ТАСС.

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня, с тех пор турецкие курорты посетили более 450 тыс россиян.

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Вестник Кавказа

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