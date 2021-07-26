Турция не готовит новых ограничений для российских туристов

В посольстве Турции в Москве заверили, что турецкие власти не намерены вводить новых ограничений для туристов из России.

"Официальные органы здравоохранения и туризма Турции не планируют никаких ограничений или ужесточения мер для российских туристов", - говорится в официальном сообщении, пишет ТАСС.

Авиасообщение между Россией и Турцией возобновилось 22 июня, с тех пор турецкие курорты посетили более 450 тыс россиян.