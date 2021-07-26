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В Дагестане дополнили список профессий для обязательной вакцинации

В Дагестане дополнили список профессий для обязательной вакцинации

В соответствии с постановлением главы Роспотребнадзора по Дагестану Николая Павлова, сотрудники транспортных компаний региона, средств массовой информации, а также члены избиркомов и наблюдатели обязаны пройти процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа.

"Теперь в этот перечень вошли сотрудники СМИ, транспортных предприятий, члены избирательных комиссий", - говорится в сообщении регионального ведомства.

Уточняется, что в соответствии с документом обязательной вакцинации также подлежат и наблюдатели, планирующие работать на избирательных участках. Кроме того, привиться обязаны судьи и работники аппаратов судов.

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Вестник Кавказа

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