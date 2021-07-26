Глава МИД Грузии вакцинировался от COVID-19

Министр иностранных дел Грузии Давид Залканиани сделал прививку от коронавирусной инфекции вакциной Pfizer в Центральной университетской клинике имени Николоза Кипшидзе, сообщает Первый канал.

Вместе с главой внешнеполитического ведомства от COVID-19 вакцинировались замминистра Александр Хвтисиашвили, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Грузии Бауржан Мухаметджанов, региональный менеджер международной финансовой корпорации на Южном Кавказе Иванна Фернандез Дуарте, сотрудник международного уголовного суда Каупо Канди.

Напомним, что с сегодняшнего дня в Грузии началась вакцинация от коронавирусной инфекции препаратом Pfizer.