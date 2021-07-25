Анкара призвала Ереван не идти на поводу сил, поощряющих его на провокации

Турецкая Партия справедливости и развития призвала Ереван не идти на поводу у кругов, подстрекающих Армению на провокации в регионе. Соответствующее заявление написал на своей странице в Twitter заместитель председателя, официальный представитель ПСР Омер Челик.

"Армения не должна заниматься самообманом и поддаваться на риторику кругов, поощряющих ее к провокациям, подобным той, что имела место в направлении Кельбаджарского района Азербайджана", - подчеркнул политик.

Челик осудил действия армянских военных, в результате которых на государственной границе был убит азербайджанский военнослужащий.

По словам зампреда ПСР, агрессивная политика руководства Армении несет угрозу для мира в регионе, однако ответственность за последствия понесут также и те, кто побуждает Ереван к этим действиям. "Эти силы однозначно не поддержат Армению, когда будет дан должный ответ. Положение Армении лишь ухудшится", - предупредил турецкий политик.

Официальный представитель Партии справедливости и развития напомнил об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по созданию механизма диалога и сотрудничества стран региона, подчеркнув, что Армения сможет присоединиться к нему только если откажется от агрессии. По словам Челика, Армении нельзя упустить этот исторический шанс, поэтому Ереван должен всесторонне оценить призывы глав Турции и Азербайджана. "В противном случае, эту страну ждут новые проблемы. Армения не может ставить под угрозу региональный мир. Этого не будет допущено", - пообещал политик.