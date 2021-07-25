Турция и Израиль снова друзья?

Дипломаты во всем мире удивились, узнав во вторник 13 июля, что накануне вечером президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил новоизбранному президенту Израиля Ицхаку Герцогу, чтобы поздравить его. Удивление стало еще больше, когда выяснилось, что разговор двух президентов длился 40 минут. Eurasiareview отмечает, что в последние 13 лет отношения между Турцией и Израилем были почти враждебными.

В Анкаре были возмущены вторжением Израиля в сектор Газа в 2008 году с целью помешать ХАМАСу запускать ракеты по стране. Кульминацией напряженности стала критика тогдашнего президента Израиля Шимона Переса на конференции в Давосе в январе 2009 года. Дело ”Мави Мармара” в 2010 году, классифицированное Анкарой как вооруженное нападение Израиля на гуманитарный конвой, но о котором еще многое предстоит узнать, испортило отношения между Турцией и Израилем на шесть лет. Дипломатические связи были восстановлены только в 2016 году. Два года спустя, в 2018 году, когда США признали Иерусалим столицей Израиля и переместили туда свое посольство из Тель-Авива, Турция отозвала своего посла в Израиле, а Израиль ответил зеркальной мерой.

Знаковые Авраамические соглашения были восприняты Турцией как негативное событие. Анкара осудила Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн за отказ от палестинского дела и пригрозила приостановить с ними дипломатические связи.

Но несмотря на 13 лет напряженных отношений, торговля между двумя странами росла в геометрической прогрессии, независимо от политических разногласий. В 2008 году объем двусторонней торговли между Турцией и Израилем составил $3,4 млрд. Каждый год он увеличивался, и уже к 2020 году вырос вдвое до рекордных $6,8 млрд.

13 сложных лет последовали после 50-летней дружбы, сотрудничества и процветающей торговли. В марте 1949 года Турция стала первой мусульманской страной, признавшей Государство Израиль. Торговля и туризм процветали. До конца века ВВС Израиля отрабатывали маневры в воздушном пространстве Турции, а израильские техники модернизировали турецкие боевые самолеты. Были разработаны проекты сотрудничества в сфере высоких технологий и вододеления. В мае 2005 года премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил Израиль с официальным визитом. В ноябре 2007 года, через четыре месяца после избрания президентом Израиля, Шимон Перес посетил Турцию с трехдневным визитом и выступил перед Великим национальным собранием страны. Возможно, его выступление стало кульминационным моментом в турецко-израильских отношениях, которые затем испортились.

К осени 2020 года международное положение Турции было не из лучших. В Анкаре осознавали необходимость изменения тактики, чтобы достичь стратегической цели по расширению влияния Турции на Ближнем Востоке. В результате детального анализа появился план решения проблемы: Турция предпримет попытку провести очевидную ”перезагрузку” отношений с бывшими оппонентами, включая Израиль.

9 декабря 2020 года, после двухлетнего перерыва, Турция назначила нового посла в Израиле, а 25 декабря Эрдоган заявил, что отношения турецкой разведки с Израилем ”не прекратились, а продолжаются, и мы от всего сердца желаем улучшить связи”.

Израиль настороженно отнесся к происходящему. СМИ сообщили, что на встрече, состоявшейся 30 декабря, тогдашний министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази решил послать в Анкару своих дипломатов, чтобы оценить серьезность переговоров. Ходили слухи, что турецкая разведка вела секретные переговоры с израильскими официальными лицами о нормализации отношений.

Затем последовал телефонный разговор Эрдогана и Герцога. Появилось множество статей, подтверждающих необходимость примирения. Это важные признаки, которые создают позитивную атмосферу, аналогичную той, которая существовала во время соглашения о нормализации обстановки в 2016 году после дела ”Мави Мармара”.

Эрдоган и Герцог согласились с важностью связей между Израилем и Турцией и большим потенциалом для сотрудничества во многих областях, в частности, в энергетике, туризме и технологиях. Они договорились также поддерживать контакты и постоянный диалог, несмотря на разногласия, ”с целью совершать позитивные шаги в направлении решения израильско-палестинского конфликта, что также будет способствовать улучшению израильско-турецких отношений”. Возможно, это станет возобновлением некогда крепкой турецко-израильской дружбы.