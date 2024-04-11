Чеченский автопром поддерживают механики из Палестины

Прибывшие в Чечню палестинские беженцы будут задействованы в автомобильной промышленности и сфере приборостроения.

Палестинские беженцы, прибывающие в Чечню, будут задействованы в местном автопроме.

«На данный момент за основу взяли автомобилестроение и отрасль электроприборов. В Грозненском государственном нефтяном техническом университете у нас есть передовые инженерные школы. Там им предоставят возможность подготовки квалификации. И уже после мы устроим их на предприятия»

– министр промышленности и энергетики Чечни Адам Хакимов.

По его словам, автомобильная промышленность в Чечне активно развивается, предлагая широкий спектр вакансий для специалистов различных профилей. Палестинские беженцы, обладающие соответствующими навыками и опытом, могут найти работу на автозаводах, занимающихся сборкой и производством автомобилей. Это отличная возможность для интеграции в новое общество и обретения стабильного и достойного заработка.

Сфера электроприборостроения также предоставляет широкие перспективы для палестинских беженцев в Чечне. Заводы, занимающиеся производством электротехнической продукции, постоянно нуждаются в квалифицированных специалистах. Благодаря своим знаниям и умениям, беженцы могут успешно интегрироваться в эту отрасль и внести свой вклад в развитие промышленности региона.